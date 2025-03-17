Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Van'da Suçla Mücadele Operasyonu: 58 Kişi Tutuklandı

Van'da Suçla Mücadele Operasyonu: 58 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, değişik suçlardan aranması bulunan 58 kişi yakalanarak tutuklandı. Yapılan çalışmalarda silah, bıçak, kaçak hayvan ilacı gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 58 kişi yakalanarak tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet silah, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ve 50 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 3 adet hurda araç kupası, 12 araba motoru ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 400 kutu gümrük kaçağı hay Van ilacı, 3 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 405 şahıs yakalanmış, 139 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bu detay Fenerbahçe'yi şimdiden şampiyonluktan etmiş olabilir
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
img

Futbolcusunu yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.