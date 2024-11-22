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Van'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 40 Kişiye Yasal İşlem

Van'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 40 Kişiye Yasal İşlem
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Van'da gerçekleştirilen operasyonda, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 38 kişi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem gördü. Operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahsa uyuşturucu madde satmaktan, 38 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 15-21 Kasım tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 40,35 gram esrar, 26,7 gram metamfetamin, 14,71 gram sentetik kannabinoid, 4,50 gram eroin, 3 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahsa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 38 şahsa "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 40 şahsa yasal işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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