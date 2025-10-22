Haberler

Van'da Şişmiş Batarya Patladı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Van'da Şişmiş Batarya Patladı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi
Van'ın İpekyolu ilçesinde, tamir için getirilen şişmiş cep telefonu bataryası iş yerinde aniden patladı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlama anında iş yerindeki panik anları dikkat çekti, ancak kimse yaralanmadı.

Van'da tamir edilmek üzere dükkana getirilen şişmiş cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İpekyolu ilçesinde 20 Ekim günü saat 14.27'de bir cep telefonu tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için iş yerine getirilen bataryası şişmiş bir cep telefonu, tezgah üzerinde bekletildiği sırada aniden alev alarak patladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, telefonun kısa sürede alev alıp patlamasıyla birlikte ortalığın dumanla kaplandığı, içeridekilerin panik içinde uzaklaştığı anlar yer aldı. Patlamanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İHA muhabirine konuşan cep telefonu tamircisi Enver Gökay, akşam saatlerinde kendisine getirilen cihazın bataryasının şiştiğini belirtti. Yoğunluktan dolayı değiştiremediğini ifade eden Gökay, "O sırada sosyal medyada komik bir videoyla karşılaştım ve arkadaşlarıma göstermek istedim. O videoyu izlerken batarya birden alev aldı. Bu olay nadir olarak başımıza geliyor. Müşterilerimiz batarya çok şiştikten sonra bizlere getiriyor. Erken müdahale edilmeyen bataryalarda bu sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
