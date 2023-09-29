Van'da silahlı kavgada 1 ölü, 15 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Gözaltına alınan kişi sayısı ise 19'a yükseldi.

VAN"ın İpekyolu ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltı sayısı 19'a yükseldi. Polis her iki ailenin de yaşadığı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılırken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay sonrası kavgaya karışan 19 kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi ise sürüyor. Kavgada kullanılan 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis, her iki ailenin de yaşadığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.