Van'da Silahlı Kavga: Otel Sahibi Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada otel sahibi baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Sediraltı Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ve kardeşi ile otel sahipleri Nihat Özener ile oğlu Kerim Özener arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada otel sahibi ile oğlu silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, avukat B.K. ile yanındaki kardeşi gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN