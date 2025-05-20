Van'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Van'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 30 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, saldırgan kaçtı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında eski devlet hastanesi alanında yapılan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö. (30) isimli şahıs silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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