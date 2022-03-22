Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı - Haberler

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Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 gözaltı

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Mart 2022 tarihinde İpekyolu ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 7 şahsın üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet pala ve 2 adet çakı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu, 21 Mart, Silah, Van, 3. Sayfa, Haberler

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