Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı

Güncelleme:
Van'ın Özalp ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Aşağı Ayazca Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemeleri göre 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

