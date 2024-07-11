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Van'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda U.F. (37) isimli şahıs yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan şahsa yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu Kavga Van 3.Sayfa Güncel Haberler

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