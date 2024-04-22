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Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

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Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat bulundu. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ele geçirilen malzemeler arasında Ak-47 piyade tüfeği, el bombası, şarjör ve fişekler bulunuyor. PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet Ak-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 20 adet şarjör, bin 141 adet fişek ve Ak-47 piyade tüfeğine ait çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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