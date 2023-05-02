Van'da silah operasyonu: 1 tutuklama

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6136 SKM (Silah Ticareti) suçu çerçevesinde Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette arama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 1 adet Glock 19 marka Cal 9mm tabanca, 1 adet Lama marka Cal 22lr tabanca, 1 adet Beratta marka Cal 6,35 tabanca, 1 adet Makarov marka Cal 9x17mm tabanca, 1 adet Özkursan marka Cal 9mm tabanca, 11 adet çeşitli marka ve modele ait şarjör, 75 adet AK-47 tüfeğine ait fişek, 803 adet farklı ebat ve çaplarda fişek, 2 adet tüfek dürbünü, 1 adet Reddot (nişangah sistemi), 1 adet fener, 1 adet tüfek ayaklığı ve AK-47 tüfeğine ait 1 adet üst kapağı, 1 adet seyyar dipçik ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN