Van'da şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu Van il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Van'da şiddetli rüzgar çatıları böyle uçurdu

VAN - Van il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Gevaş ilçelerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. İpekyolu ilçesindeki Adliye Sarayı binasının ve Edremit ilçesindeki TOKİ konutlarının çatılarını uçuran rüzgar, Gevaş ilçe sınırlarında ise ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Adliye Sarayının uçan çatı parçaları binanın yerleşkesine düştü. O anları ise vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Şiddetli rüzgarın çatı parçalarını etrafa savurduğu benzer bir görüntü ise Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında kaydedildi. Çatı parçalarının uçtuğu bölgede vatandaşların olmayışı muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi.

Diğer taraftan Gevaş-Tatvan karayolunda bir kamyonet rüzgarın etkisiyle yan yattı. Yan yatan araç, Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinası tarafından kurtarıldı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması şeklinde uyarıda bulundu.