Van'ın Gürpınar ilçesinde rüzgar 4 evin çatısını uçurdu

Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı 4 evin çatısı uçtu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, ilçeye bağlı Otbicer Mahallesi'nde ikamet eden Seyit Yürgüç, Yılmaz Gülmez, Ahmet Şapur ve Bayram Melet'e ait evlerin çatılarını uçurdu. Dışarıda kimsenin olmaması faciayı önlerken evlerde hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahalleye giderek hasar tespiti yaptı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı