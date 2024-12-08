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Van'da Siber Operasyon: 11 Şahıs Gözaltına Alındı

Van'da Siber Operasyon: 11 Şahıs Gözaltına Alındı
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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen siber operasyonda, sosyal medya üzerinden erkek şahıslar ve küçük kız çocuklarına şantaj yapan 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital cihaz da ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen siber operasyonda 11 şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformları ve arkadaşlık siteleri üzerinden ulaşılan mağdur erkek şahıslar ile küçük yaşta kız çocuklarına görüntülü konuşma gerçekleştikleri, görüşmenin ilerleyen safhalarında mağdur şahıslara ait müstehcen içerikli görüntüleri kayıt altına aldıkları, mağdur şahısların aile fertlerine ait kişisel bilgileri hukuka aykırı bir şekilde elde etmek suretiyle mağdur şahıslara şantaj yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Van merkezli İzmir ilinde 05.12.2024 tarihinde eş zamanlı operasyon faaliyeti düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 10 cep telefonu, 10 sim kartı ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilmiş, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara çıkarılan şüpheli şahısların 2'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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