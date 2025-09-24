Van'da Seyir Halindeki İran Plakalı Otomobil Yandı

Van'da seyreden İran plakalı otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Yeşilköy Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 37 AB 570 İran plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Alev alan otomobilden çıkan kıvılcımlar kuru otlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipler otomobil ile kuru otlara müdahale ederek yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.