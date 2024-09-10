Van'da seyir halindeki araç alev aldı
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halinde bir araç alev alarak yandı.
Alınan bilgilere göre olay, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari bir araç, seyir halindeyken aniden dumanlar yükseldi. Sürücüsü tarafından hemen durdurulan araç alev alırken, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hararet etmesi sonucu yangın çıktığı öne sürülen araçta büyük hasar meydana geldi. - VAN