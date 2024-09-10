Van'da seyir halindeki araç alev aldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halinde bir araç alev alarak yandı.

Alınan bilgilere göre olay, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari bir araç, seyir halindeyken aniden dumanlar yükseldi. Sürücüsü tarafından hemen durdurulan araç alev alırken, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hararet etmesi sonucu yangın çıktığı öne sürülen araçta büyük hasar meydana geldi. - VAN