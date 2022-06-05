İçişleri Bakanlığı: Van'da Polis Memuru Tuncay Akyüz'ün Şehit Edilmesi Olayının Failini Hastaneye Getiren ve Kaçmasına Yardım Eden Örgüt Mensubu... - Haberler

İçişleri Bakanlığı, 2012 yılında Van'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu M.K.'nın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, 10 yıl önce Van'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubunun yakalandığını duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Van'da, 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubunun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda, M.K. isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi. Jandarma Özel Harekat Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta helikopter destekli operasyonu ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi."

ANKA / 3. Sayfa