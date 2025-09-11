Haberler

Van'da Sahte Dolar ve Euro Operasyonu
Van'da polis ekipleri tarafından yürütülen 'Parada Sahtecilik' operasyonunda sahte dolar ve euro ile uyuşturucu madde ele geçirildi. İki kişinin yasal işlemlerine başlandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen 'Parada Sahtecilik' operasyonunda sahte olduğu değerlendirilen dolar ve euro ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmada, 'Parada Sahtecilik (TCK Madde - 197)' suçunun önlenmesi amacıyla bir araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen; 455 adet 100 ABD doları banknot, 6 adet 50 ABD doları banknot, 3 adet 50 euro banknot, 2 adet 20 euro banknot, 0,78 gram matamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
