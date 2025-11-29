Van'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çelebibağ Mahallesi'nde ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi alınan kişinin ikametine Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet 7.65 mm fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - VAN