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Van'da Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Van'da Prefabrik Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında prefabrik ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, yaralanan olmadı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan prefabrik ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Buzhane Mahallesi Zümrüt 2. Sokak üzerinde bulunan Şener Demircioğlu'na ait prefabrik evde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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