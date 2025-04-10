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Van'da Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı

Van'da Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı
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Van'ın Erciş ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Van'ın Erciş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı.

Erciş Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve beraberindeki emniyet personeli tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve beraberindeki kurum personelleri, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

İlçe Emniyet Müdürü Trak, ziyaretin anısına Kaymakam Karaloğlu'na çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Karaloğlu, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başarılar diledi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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