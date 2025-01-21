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Van'da Polis Takibinden Kaçmaya Çalışan Düzensiz Göçmenler Düşerek Yaralandı

Van'da Polis Takibinden Kaçmaya Çalışan Düzensiz Göçmenler Düşerek Yaralandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde polisten kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen, 4. kattan tabelaya atlamaya çalışırken yere düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polisten kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmen, bir binanın 4. katından tabelaya atlamaya çalışırken yere düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 20 Ocak akşamı saat 21.30 sıralarında yaşandı. Bir binada düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polislerden kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın 4. katındaki tabelaya atlamaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, düşenlerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ağır yaralanan diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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