Van'da polis ekipleri 21 kişiyi tutukladı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 21 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü-Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca (kurusıkıdan bozma), 1 adet kurusıkı tabanca, 47 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet otomobil ele geçirilmiştir. Bahse konu malzeme sahibine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 439 paket kaçak sigara, 44 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 271 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN