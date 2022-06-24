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Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca 22 - 23 Haziran 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet PK makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel Roketatar sevk fişeği, 20 adet Zagros keskin nişancı tüfek fişeği, 282 adet PK makinalı tüfek fişeği, 35 adet tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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