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Van'da PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Umudu: 2025

Van'da PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Umudu: 2025
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Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmanın umuduyla eylemlerine devam ediyor. Aileler, 2025 yılında çocuklarına yeniden kavuşmayı beklediklerini ifade ettiler.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmanın umuduyla hayata tutunduklarını belirterek 2025 yılında çocuklarına kavuşmayı beklediklerini söyledi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 93'üncü haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığının önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu söyledi.

13 yıldır kızına kavuşabilmek için eylemde bulunduğunu belirten anne Nazlı Sancar, "Bir yılı daha geride bıraktık. İnşallah 2025 yılı bize uğurlu gelir ve inşallah biz anne ve babalar olarak evlatlarımıza kavuşuruz. 2025 yılı bütün anne ve babalara hayırlı gelir. Buradan dağdaki bütün çocuklara sesleniyorum. Ne olur Allah rızası için gelin. Anneleriniz, babalarınız burada sizi bekliyor. Bu katillere, bu zalimlere inanmayın ve o silahı onların yüzüne fırlatın. Gelin hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bu mücadele tek Şeyma için değil dağdaki bütün çocuklar için veriyoruz. Benim canım yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın. Artık annelere ağlamasın. Çocuklar ne olur gelin. 2025 yılı bizim ve sizin yılınız olsun" dedi.

6 yıldır oğlu Adulalim için verdiği mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan baba Eyüp Baran ise "Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum daha 9 yaşındayken okula gittiği sırada eline patlayıcı verdiler. Patlayıcının elinde patlaması sonucu 5 parmağını kaybetti. Ondan sonra kapının önünden çocuğumu kaçırdılar. Bu kaç senedir haber alamadım. Ben çocuğumun peşini bırakmayacağım. 2025 yılında inşallah dağdaki bütün çocuklar silahı bırakıp gelip teslim olacaklar. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Ümidimiz var. Bütün anne ve babalar ümitlerini kesmesinler. İnşallah biz kazanacağız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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