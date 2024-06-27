Van'da PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler mücadeleye devam ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 81'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

"PKK'nın İsrail'den bir farkı yok"

Van'da evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Fevzi Yağmur, 9 yıldır oğlunun peşinde olduğunu belirtti. Çocuğunun teslim olmasını isteyen Yağmur, "Oğlum gel devlet güçlerine teslim ol. Devlet daha güçlü ve daha merhametlidir. Siz dağ başında bu zalimlere yardımcı oluyorsunuz, kardeşiniz olan askere ve polise mermi sıkıyorsunuz. Amerika ve İsrail'i görüyorsunuz. Her gün Filistinlileri öldürüyor. Onlar da aynıdır, hiçbir fark yoktur" dedi.

Kızı Şerima için evlat nöbetine katılan Nazlı Sancar ise yılardır evlat mücadelesi verdiğini dile getirerek, "Döktüğümüz bütün gözyaşları HDP'ye, PKK'ya azap olsun. Biz yıllardır evlat acısı çekiyoruz, onlar da çeksin inşallah. Doğu'da HDP ve PKK'nın zulmü var. İsim değiştirmekle olmuyor, HDP yine aynı PKK'dır. Sözde DEM Parti; 'hak, hukuk ve adalet için buradayız' diyor. Ama bu yalandır" diye konuştu. - VAN