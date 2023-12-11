Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN