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Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

11 Aralık 2023 08:54 Son Güncelleme: 08:56 Abone Ol

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.