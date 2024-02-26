Van'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 3 Kişi Hakkında Yasal İşlem

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN