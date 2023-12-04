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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van PKK Güvenlik Terör Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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