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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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