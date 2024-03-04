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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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