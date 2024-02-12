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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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