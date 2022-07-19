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Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Van'ın merkez ipekyolu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Van'ın merkez ipekyolu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van Kalesi civarında meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilin aniden alev alması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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