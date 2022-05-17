Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Van'ın Gevaş ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

GEVAŞ, VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde ilçenin İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilin aniden alev alması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Kısa sürede yapılan müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Haberler

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