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Van'da Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Van'da Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 1 Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit'e bağlı Kurubaş Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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