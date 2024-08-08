Üye Girişi
Haberler

Van'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Terzioğlu Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 RM 202 plakalı Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu trafik van 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title