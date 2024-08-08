Van'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Terzioğlu Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 RM 202 plakalı Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN