Van'da Otomobil Sıhke Göleti'ne Uçtu, 2 Kişi Yaralandı

Van'da Otomobil Sıhke Göleti'ne Uçtu, 2 Kişi Yaralandı
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Van'da kontrolden çıkan bir otomobil virajı alamayarak Sıhke Göleti'ne düştü. Olayda hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da kontrolden çıkan bir otomobil, virajı alamayarak Sıhke Göleti'ne uçtu. Kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine Bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak Sıhke Göleti'ne uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşların ve ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Hafif şekilde yaralandıkları belirlenen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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