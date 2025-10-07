Van'da Otomobil Lastiğinde 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri otomobil lastiğinde 5 kilo 611 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Ilıcak Mahallesi mevkisinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada araba lastiği içerisine gizlenmiş 4 kilo 888 gram skunk maddesi ile 723 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - VAN