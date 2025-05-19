Van'da Otomobil Bagajında Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Van'da Otomobil Bagajında Düzensiz Göçmenler Yakalandı
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Van'da düzenlenen operasyonda otomobil bagajında bulunan düzensiz göçmenlerden bazıları yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

Düzensiz göçmenler otomobil bagajında yakalandı

VAN - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bazıları otomobil bagajında olmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda bazıları otomobil bagajlarında olmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilirken, hakkında adli işlem yapılan 11 organizatörden 4'ü ise tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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