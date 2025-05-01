İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Van'da Otobüs Devrildi: 28 Yaralı

Van'da Otobüs Devrildi: 28 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda acil sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otobüsün arka camı ile havalandırmadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.