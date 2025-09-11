Haberler

Van'da Otel Çalışanları Arasında Kavga: 20 Gözaltı

Van'da Otel Çalışanları Arasında Kavga: 20 Gözaltı
Güncelleme:
Van'da iki otelin çalışanları arasında çıkan kavgada 20 kişi gözaltına alındı. Olayda ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Van'da iki ayrı otelin çalışanları arasında çıkan kavgada 20 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "İki otel çalışanları arasında sopalı kavga olduğuna dair" paylaşımlar hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanmış, 6 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
