Haberler

Van'da okul servisiyle tır çarpıştı: 15 yaralı

Van'da okul servisiyle tır çarpıştı: 15 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erciş Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servisiyle bir tır, bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve yanında bulunan 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Erciş Şehit Rıd Van Çevik Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.