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Van'da Okul Kömürlerinin Satışına Operasyon: 17 Gözaltı

Van'da Okul Kömürlerinin Satışına Operasyon: 17 Gözaltı
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Van'da okullar için ayrılan kömürlerin üçüncü şahıslara satıldığı tespit edilerek düzenlenen operasyonda 12 ton 500 kilo kömür ele geçirildi ve 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da okulların ısınması için dağıtılması gereken kömürleri üçüncü şahıslara satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 ton 500 kilo kömür ele geçirilirken, 17 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu kurum kuruluşlarını zarara uğratarak devletin geleceği ve teminatı olan gençlerin yetiştirildiği ilkokul ve lise dengi öğrenci okullarının ısınması amacıyla dağıtılması gereken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kömürlerin üçüncü şahıslara satıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 26 Kasım 2024 tarihinde ilimiz merkezi ve Muradiye ilçesinde tespit edilen 11 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda; yaklaşık 12 ton 500 kilogram kömür ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır. Konu ile ilgili daha önce yapılan yakalamalar ve operasyonlar neticesinde ise toplamda 82 ton 770 kilogram kömüre el konulmuş, 23 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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