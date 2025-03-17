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Van'da Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Van'da Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Haberler
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Van'ın Edremit ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eminpaşa Mahallesi'nde bir odunlukta yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Edremit ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İş makinesinin de yardımıyla yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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