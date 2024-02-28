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Van'da Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ile tefecilik suçları kapsamında 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir adet av tüfeği, 63 adet dolu senet, 9 adet boş senet ve 1 adet ajanda ele geçirildi.

Van'da 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ile tefecilik' suçları kapsamında yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ile tefecilik" suçları kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 'Tefecilik' suçu kapsamında ise Erciş ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, tespit edilen 2 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 63 adet dolu senet, 9 adet boş senet, 1 adet ajanda ele geçirilmiştir. Toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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