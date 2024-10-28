Üye Girişi
Haberler

Van'da Narkotik Operasyonu: 71 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Narkotik Operasyonu: 71 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yapılan narkotik operasyonlarında toplam 71 kilo 629 gram metamfetamin ve 892 sentetik hap ele geçirildi. 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Van'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan 15 ayrı çalışma soncu 71 kilo 629 gram metamfetamin ile 892 sentetik hap ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Narkotik Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen 15 ayrı operasyonda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca 1'i tutuklanırken, 14'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 71 kilo 600 gram metamfetamin, 19 gram skunk, 9 gram kubar esrar, 1 gram eroin ve 892 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Narkotik Güvenlik 3-sayfa Hukuk van

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
"Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü ne zaman ve nerede söylendi? Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisine ne? Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI! DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.