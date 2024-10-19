Van'da Narkotik Operasyonu: 28.574 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca, "Narkotik Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde 28.574 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Ekim 2024 tarihinde Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sonucunda; 1 olayda, 28.574 gram skunk ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN