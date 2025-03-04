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Van'da Narkotik Operasyonu: 110 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Narkotik Operasyonu: 110 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, 52 olayda toplam 110 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 50 şahıs yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 110 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Başkale, Edremit, Gevaş, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele dahilinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 52 olayda, 50 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 5 bin 200 gram eroin, 105 bin 548 gram metamfetamin, bin 529 gram skunk, 961 adet sentetik ecza hap ve 10 gram esrar ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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