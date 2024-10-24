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Van'da Motosikletin Sepetli Vince Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Van'da Motosikletin Sepetli Vince Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Van'da yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Van'da yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince, motosikletin arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece 01.25 sularında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Şehir Stadı'nın civarında meydana geldi. Yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince arkadan motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 araç sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sepetli vincin altında sıkışan 1 kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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