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Van'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Ölü, 8 Yaralı

Van'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Ölü, 8 Yaralı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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